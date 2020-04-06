Sakıb Aytaç: Evde yapılan antrenmanlar verimli değil
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor forması giyen Sakıb Aytaç, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını evde sürdüren başarılı futbolcu, evde yapılan antrenmanların yeteri kadar verimli olmadığını söyledi.
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