Ryan Babel'e kapılar kapalı
Galatasaray, Ryan Babel'i gözden çıkardı. Sarı-kırmızılılarla 2 sene daha sözleşmesi bulunan ama geri dönüşüne sıcak bakılmayan Babel'in Ajax'ta bulduğu şansı değerlendirememesi ve kendisini göstermesi açısından fırsat olarak görülen EURO 2020'nin ertelenmesi planları bozdu.
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