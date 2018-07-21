Ronaldo Çin'de
Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Çin'de katıldığı bir etkinlikte, yeni başlayan İtalya macerası hakkında konuştu.
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