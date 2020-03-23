Rıza Çalımbay: Devlet büyükleri mükemmel çalışıyor
Süper Lig takımlarından DG Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, tüm dünyayı saran korona virüs nedeniyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Devlet büyükleri mükemmel çalışıyor. Evimdeyim, dışarıya çıkmıyorum. Duyarlı olmamız gerekiyor. Oyuncularımıza izin verdik. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmamasını söyledik. Lige devam edebilmek için çok iyi bir ortam olmalı.
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