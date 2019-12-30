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Ozan Tufan Fenerbahçe'yi tercih etti

Ozan Tufan, önemli tekliflere rağmen Fenerbahçe'yi tercih etti. Sabah Gazetesi'nin haberine göre milli futbolcu, kendisine gelen tekliflere rağmen sarı-lacivertli ekipte kalmayı tercih etti ve 3+1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

24 yaşındaki oyuncuya bir Çin kulübü, 5 milyon Euro imza parası içeren bir teklif sundu. Bundeslıga ekibi Bayer Leverkusen ise 5 yıllık uzun bir kontrat önerdi. Ancak Ozan Tufan bu iki teklifi de reddetti.

Genç futbolcunun sözleşme görüşmelerinin başından beri yöneticilere, "Burada kalmak istiyorum. bunun için fedakarlık gerekirse yaparım" dediği öğrenildi.

Ozan'ın başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmede, başkanın kendisine verdiği söz sonrası detayları konuşmadan sözleşme teklifini kabul ettiği bildirildi.

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30 Aralık 2019 , Pazartesi
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