Onyekuru'nun yükselişi
Galatasaray'da son dönemdeki performasıyla dikkat çeken Henry Onyekuru, bu yaz milli takımla Afrika Kupası mücadele etmeyi, gelecek sezon da Everton'a dönmeyi hedefliyor...
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