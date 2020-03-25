Olcay Şahan: Büyüklerimizden uzak duralım
Yukatel Denizlispor’un yıldız ismi Olcay Şahan, dünyayı saran ve spor camiasından da birçok isme bulaşan corona virüsü için evde kal mesajı verdi. İşte Şahan'ın o sözleri...
Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını evde bireysel olarak sürdürdüğünü belirten Şahan, yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Ülke olarak zor günler geçiyoruz. Bunun da üstesinden geleceğimizden hiç şüphemiz yok. Şu an evdeyim ve çalışmalarımı evde sürdürüyorum. Büyüklerimizden uzak duralım, gerekirse küselim ama birbirimizi koruyalım. Bu nedenle evde kal."
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