"Normal bir hakem yönetimi olsaydı Fenerbahçe'ye çok kart çıkardı"
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, 90'A programında Trabzonspor - Fenerbajçe maçına dair değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, "Normal bir hakem yönetimi olsaydı Trabzonspor maçında Fenerbahçe'ye çok kart çıkardı." ifadelerini kullandı.
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