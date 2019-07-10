Ne yaptın Balotelli!
Olympique Marsilya'dan ayrıldıktan sonra henüz bir kulüple anlaşma sağlamayan Mario Balotelli, tatilini geçirdiği İtalya'nın Napoli kentinde ilginç bir olayla gündeme geldi.
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