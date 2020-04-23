Nando de Colo'dan 23 Nisan'a özel video
Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı Nando de Colo, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı, çocuklarıyla birlikte olduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak kutladı.
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