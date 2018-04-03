Mustafa Cengiz'den flaş Fenerbahçe yorumu – Fotomaç TV
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    Mustafa Cengiz'den flaş Fenerbahçe yorumu

    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin 1959 yılından önceki şampiyonluklarla ilgili talebini yorumladı ve "Fenerbahçe'nin şampiyonluk talebi kendi tasarrufudur. O dönem onların da bizim de şampiyonluklarımız var. Fakat Türkiye geneli değil, İstanbul, İzmir ve Ankara'yı kapsıyordu. Bir Adana, Trabzon gibi şehirler yoktu." dedi.

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    03 Nisan 2018, Salı
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