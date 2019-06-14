Muslera idmanda telefonla konuştu
Copa Amerika'da mücadele edecek Uruguay Milli Takımı'nda Fernando Muslera'nın idmanı bırakarak telefonla konuşması kafaları karıştırdı. Muslera'nın neden telefonla konuştuğu ise yaptığı paylaşımla anlaşıldı.
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