Moskovada Peru Milli Takımına müzikli karşılama
2018 Dünya Kupası için Rusya'ya gelen Peru Milli Futbol Takımı yöresel kıyafetler ve müzik eşliğinde karşılandı.
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