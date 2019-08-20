Monaco Islam Slimani'yi resmen açıkladı
Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Cezayirli golcü Islam Slimani, Fransız temsilcisi Monaco ile sözleşme imzaladı.
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