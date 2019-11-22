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Milli takıma Başakşehir damgası

A Milli Futbol Takımımızda en fazla süreyi Medipol Başakşehirli futbolcular aldı... Ay-yıldızlı ekibimizde Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynanan 10 maçta turuncu-lacivertli ekibin 4 futbolcusu, Mert Günok, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Berkay Özcan, toplam 1807 dakika görev yaptı.

Başakşehir'in ardından en fazla süreyi Fenerbahçeli futbolcular aldı... Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu ve Deniz Türüç, 1317 dakika sahada kalırken Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın ve Gökhan Gönül, 1095 dakika oynadı.

Milli takımın grubunda oynadığı 10 maçta görev yapan tek Galatasaraylı futbolcu ise toplam 91 dakika ile Ömer Bayram oldu.

Avrupa kulüpleri arasında ise kadrosunda Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı bulunduran Fransız ekibi Lille, 1010 dakika ile sıralamada 4. sıranın sahibi oldu.

Ay-yıldızlı ekipte 10 karşılaşmada 19 değişik takımdan toplam 34 futbolcu forma giydi.

Bu isimler arasında en fazla süre alan oyuncu ise 890 dakika ile Merih Demiral oldu. Merih, milli takımın grubunda oynadığı 10 maça da ilk 11'de başladı. Merih Demiral'ı, ilk 9 maçta kaleyi koruyan ve son maçta yerini Uğurcan Çakır'a bırakan Mert Günok, 810 dakika ile takip etti.

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22 Kasım 2019 , Cuma
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