Mehmet Topal'dan Aykut Kocaman ve Phillip Cocu yorumu

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Topal, antreman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Topal'ın açıklamalarından satır başları:

"Stoper oynamayı sevmiyorum ama ne görev verilirse yaparım. Zaman zaman yıprattığı zamanlar oldu. Öz mevkim olmadığı için hatalar yaptığım oldu bu da beni etkiledi."

"Uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak bizim için kötü. Bunun için tüm camiamızdan, futbolcular olarak özür dileriz."

"Taraftarlarımız bizim 12. adamımız. Onlar bize destek olduğu zaman stadımızdan hiçbir rakibin kolay kolay çıkabileceğini sanmıyorum. Onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyoruz."

"Yeni bir sayfa açıldı. Beklentiler üst düzeyde, takım olarak daha iyi ve özverili çalışmalıyız. Bu beklentilerin altında kalmamalıyız. Herkes bunun farkında, antrenmanlarda çok iyi mücadeleler oluyor."

"Eğer Dünya Kupası'na gitseydik bazı ülkelerden daha iyi performans gösterebilirdik. Ben Belçika'yı favori görüyorum. Topla daha iyi olduklarını düşünüyorum. Hak eden kazansın."

"Biz ofanstakilerin rahat etmesi için geriyi organize ediyorduk. Josef ile çok iyi bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum. Bize yapılması gerekenler söyleniyor, biz de elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz."