Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Spor anlayışımızın temelinde gençlerimiz var
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bayrampaşa Belediyesi Yaz Spor Okulları açılışında açıklamalarda bulundu.
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