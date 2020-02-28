Medipol Başakşehir tarih yazdı
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda deplasmanda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Sporting Lizbon takımını uzatma devreleri sonunda 4-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.
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