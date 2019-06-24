Medel gidiyor Azubuike geliyor | Video haber
Beşiktaş, Copa America'nın ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gary Medel'in yerine Okechukwu Azubuike'yi kadrosuna katmayı planlıyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'dan flaş transfer! Everton'lı yöneticiler açıkladı
- Burak Yılmaz için geldiler! İşte bonservis bedeli
- Transfer yağmuru geliyor! KAP'lar peş peşe... Son dakika haberleri
- Beşiktaş ile Başakşehir arasında yılın takası! Görüşmeler başladı
- Fenerbahçe'de bir dönem bitiyor! 18 transfer arka arkaya... Son dakika haberleri
- Beşiktaşlı yıldıza hapis kararı!
- Anlaşma sağlandı! Ömer Toprak Türkiye'ye dönüyor...
- Abdullah Avcı yıldız futbolcuyu takımda istemiyor
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.