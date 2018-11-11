Mecnun Otyakmaz: "Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu"
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş karşılaşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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