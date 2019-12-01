Mecnun Otyakmaz: En büyük amacım taraftarları mutlu etmek
Sivasspor'un Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği mücadele sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz "En büyük amacım taraftarlarımızın buradan üzgün bir şekilde ayrılmamasını sağlamak. Rıza hocamızın ve oyuncularımızın mücadelesi sayesinde takımların korktuğu bir deplasman ekibi haline gelmeye başladık" dedi.
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