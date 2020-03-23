Marcos Llorente yeni bir akım başlattı! Kız arkadaşına kötü şaka...
Son dakika challenge paylaşımları... Atletico Madrid'in yıldızı Marcos Llorente yeni akım başlattı. Corona virüsü nedeniyle evde karantina altında olan yıldız futbolcu kız arkadaşını çaresiz bırakan muhteşem bir şaka yaptı. 25 yaşındaki futbolcu o anları sosyal medyadan paylaştı.
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