Luyindama Florya'da çalışmaya başladı
Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Christian Luyindama, uzun süren sakatlık döneminin ardından çalışmalara başladı.
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