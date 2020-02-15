Lemina için 8 milyon euro

Galatasaray, Lemina'nın bonservisini almak istiyor... Ssarı kırmızılılar, sezon başında Southampton'dan kiralanan yıldız futbolcu için İngiliz ekibiyle masaya oturmaya hazırlanıyor...

Galatasaray'ın oyuncunun 16 milyon euro olan satın alma opsiyonunu düşürmeye çalışacağı belirtildi...

Lemina'nın performansından memnun kalan sarı kırmızılıların, 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi...

Finansal Faır Play kısıtlamaları nedeniyle 8 milyon euro'yu tek seferde ödemesi zor gözüken Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonuyla oyuncu bir kez daha kiralamayı planlıyor...

Sarı kırmızılıların, Southamptan'a 3 milyon euro kiralama ücreti, 5 milyon euro da bonservis önereceği öğrenildi...

Galatasaray'da 22 maça çıkan Mario Lemina, 1 de gol kaydetti...