Kartal kanatlarıyla sonuca gidiyor
Süper Lig'de üçüncü durumda yer alan Beşiktaş'ta bu sezon kanat oyuncularının katkısı dikkat çekiyor.
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