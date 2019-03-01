Karius Fabri'yi arattı
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Karius Fabri'yi arattı

Karius Fabri'yi arattı

Beşiktaş'ın yediği gol sayısında yüzde 33'lük artış yaşandı! 3-0'dan 3-3'e gelen Fenerbahçe derbisinde eleştiri oklarının hedeflerinden biri olan Loris Karius'un performansı selefi Fabri!yi arattı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
01 Mart 2019 , Cuma
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN