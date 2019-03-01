Karius Fabri'yi arattı
Beşiktaş'ın yediği gol sayısında yüzde 33'lük artış yaşandı! 3-0'dan 3-3'e gelen Fenerbahçe derbisinde eleştiri oklarının hedeflerinden biri olan Loris Karius'un performansı selefi Fabri!yi arattı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- UEFA'da son 5 yılın en az puanını topladık! Gelecek sezon...
- Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (23. hafta)
- Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının 11'leri!
- Beşiktaş'ta Adem Ljajic sosyal medyaya damga vurdu!
- Şenol Güneş Milli Takım sevdasına Beşiktaş'ı yaktı
- Beşiktaş'ın orta sahasından gole büyük katkı
- Beşiktaş'ta Şenol Güneş derbi 11'ini belirledi!
- Beşiktaş'a Galatasaray tarifesi! Fenerbahçe tarih yazdı...