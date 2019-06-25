Karagümrük Fenerbahçe'den Mehmet Topal'ın peşinde | Video haber
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma, Fenerbahçe forması giyen tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'a teklif götüreceklerini açıkladı.
Yeni sezonun kadro planlamasını oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor.
Sarı-Lacivertli takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mehmet Topal'a sürpriz bir talip çıktı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrükspor'da Başkan Süleyman Hurma, 33 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye teklif götüreceklerini açıkladı.
Hurma ayrıca, savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk ve orta saha oyuncusu Ufuk Akyol için üç büyüklerden transfer teklifi aldıklarını ancak iki oyuncuyu da satmayı düşünmediklerini söyledi.
Başkan Hurma, yaptığı açıklamada, bu sezon kadrolarını korumak istediklerini belirterek, "Ufuk Akyol'u, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve birçok kulüp istiyor. Fatih Kuruçuk ve Ufuk Akyol için üç büyüklerden teklif aldık. Ancak iki oyuncuyu da satmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Yıldız isim Fenerbahçe'yi yalanladı!
- Fenerbahçe'nin son bombası Bayern Münih'ten!
- Fenerbahçe'de 2014 ruhu geri dönüyor! İşte Ersun Yanal'ın takımda istediği 3 isim
- Kolarov reddedildi! İşte görüşmelerin perde arkası
- Fenerbahçe'nin Kruse'den sonraki gözdesi Sturridge
- Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar! Milli Takım'a... Son dakika haberleri
- Ezeli rakipten ayrılan yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye transfer oluyor
- Ve Fenerbahçe'de transfer tamam! UEFA sonrası bomba... Son dakika haberleri
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.