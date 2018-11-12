Kanarya ligde 6 maç sonra kazandı
Spor Toto Süper lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde 6 hafta aradan sonra galip geldi.
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