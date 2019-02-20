Kagawa Güven Yalçın'ın şık hareketini denedi ama...
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Eğlenceli geçen antrenmanda Kagawa, Güven Yalçın'ın şık hareketini taklit etmeye çalıştı ama istediği sonuca bir türlü ulaşamadı.
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