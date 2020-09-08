Jose Sosa: Pandemi sürecinde Arjantin'e dönme fikrim vardı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa pandemi sürecinde Arjantin'e dönme fikri olduğunu söyledi. Arjantinli yıldız, "Pandemi sürecinde Arjantin'e dönme gibi bir fikrim vardı ama buraya geldim ve burada olmaktan çok mutluyum. Kariyerimi güzel bir şekilde sonlandırmak istiyorum." dedi.
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