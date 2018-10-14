İşte Rusya - Türkiye maçının özeti
A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde konuk olduğu Rusya deplasmanından 2-0 mağlup ayrıldı. İşte maçın özeti...
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