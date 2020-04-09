İngiliz kaleci Joe Hart Beşiktaş'a önerildi
İngiliz file bekçisi Joe Hart, yeniden Beşiktaş'ın gündemine geldi. 32 yaşındaki deneyimli kalecinin menajeri siyah-beyazlı yönetimle temasa geçti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! "Beşiktaş'a giderse serbest kalır"
- Beşiktaş - Trabzonspor | Muhtemel 11'ler
- Galatasaray ve Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi! İmzalıyor...
- Sergen Yalçın'ın Alanyaspor planı hazır! Caner Erkin...
- Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng'i görenler tanıyamıyor!
- Avcı'nın önünde 4 isim! Beşiktaş'ın yeni golcüsü kim olacak?
- İşte sosyal medyada Loris Karius tepkileri!
- Beşiktaş ilk transferine kavuşuyor! "Bekle beni İstanbul"
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.