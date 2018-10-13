İlker Duralı: "Fenerbahçe'de yaşananların suçlusu Comolli"
A Spor yorumcusu İlker Duralı, Sabah Sporu programında "Fenerbahçe'de yaşanan olaylarda Cocu'nun suçu yok. Bu konuda lider Damien Comolli'ydi ve kendisi liderlik zaafı gösterdi." dedi.
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