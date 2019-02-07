Hüseyin Yücel: "Kagawa transferi 3 dakikada bitti"
Beşiktaşlı yönetici Hüseyin Yücel, transfer döneminin son gününde Borussia Dortmund'dan kadrolarına kattıkları Shinji Kagawa transferiyle ilgili detayları açıkladı.
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