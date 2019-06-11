Hosseini ameliyat edildi
Trabzonspor'da İran Milli ?Takımı'nda omzundan sakatlanan ?Majid Hosseini ameliyat oldu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte Türk futbolundaki yeni sistemin tüm detayları
- Trabzon'da yerel basın öfke kustu! Ümit Öztürk, Galatasaray...
- Trabzonspor antrenmanından fotoğraflar (17 Ocak 2019)
- BB Erzurumspor - Trabzonspor maçından kareler
- Rodallega mı Diagne mi?
- Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması!
- Burak Yılmaz dönüyor! Transferde sona doğru...
- Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den Fenerbahçe açıklaması!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.