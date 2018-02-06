Hıncal Uluç: Fırat Aydınus G.Saray forması giymişti
A Spor Yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus'u eleştirdi.
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