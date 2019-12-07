Hamzaoğlu: Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı
?Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı. Biz direnç gösterdik zaman zaman ama 90 dakika birlikte hareket etmemiz gerekiyordu" dedi.
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