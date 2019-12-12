Gürkan Kubilay: Galatasaray'da mücadele etme gücü isteği ruhu yok
A Spor yorumcusu Gürkan Kubilay, Futbolmatik programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Kubilay, "Galatasaray'da mücadele etme gücü isteği ruhu yok. UEFA kupasını kazanmış bir takımdan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.
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