Golden sonra BJK TV! Spiker bardağı kırdı...
Beşiktaş Burasspor maçının son anlarında büyük heyecan yaşandı. Siyah-beyazlılar öne geçtiği zorlu deplasmanda 1 puanı Negredo'nun 90+2'deki golüyle kurtarırken o anlarda BJK TV stüdyolarında inanılmaz bir coşku yaşandı.
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