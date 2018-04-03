Gökhan Gönül'den kötü haber – Fotomaç TV
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    Gökhan Gönül'den kötü haber

    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü. A Spor muhabiri Emre Kaplan son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...

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    03 Nisan 2018, Salı
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