Giuliano'dan Galatasaray'a 5 gol
Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano, video oyununda rakip olarak Galatasaray'ı seçti ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ı 5-0 yendi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Dünden bugüne ay-yıldızlı formalar
- Erman Toroğlu: "Fenerbahçe'deki çıkış Aziz Yıldırım'ın eseri"
- Türk hakemleri ne kadar kazanıyor?
- Van Persie tribünleri ikiye böldü
- H.Ali ve Ozan gol atınca Fenerbahçe taraftarları
- "Fenerbahçe'de Kocaman devri bitti, dönmüyor"
- UEFA, 21. Yüzyılın en iyi 11'ini belirledi!
- Fenerbahçe'de tarihi değişim! Yeni kaptan...
Giuliano'dan Galatasaray'a 5 gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.