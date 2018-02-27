G.Birliği ve Ankaragücü'ne müjde!
5 Mayıs 2016 tarihinde temeli atılan Eryaman Stadı'nın inşaatı devam ediyor. 22 bin kişilk kapasiteli Eryaman Stadı'nın yüzde 50'si tamamlandı. Sezon sonunda yıkılması planlanan 19 Mayıs Stadı'nı kullanan Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nün karşılaşmalarını bu statta yapmaları planlanıyor.
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