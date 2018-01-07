Gaziantepspor'da Elyasa Süme, Şenol Can ve Muhammed İldiz'in kadro dışı bırakılmasının ardından takım ayaklandı! Kadro dışı kararı tebligatlarını yırtan futbolcular takımın genel müdürü ve sportif direktörü olan Abdülkadir Bakırdöven’in odasını basarak; ‘Bu takımın sahipleri futbolculardır, kimseye yedirmeyiz. Siz kimseyi kadro dışı bırakamazsınız.” diyerek kadro dışı tebligatlarını yırttı.