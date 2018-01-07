G.Antepspor'da ortalık karıştı!
Gaziantepspor'da Elyasa Süme, Şenol Can ve Muhammed İldiz'in kadro dışı bırakılmasının ardından takım ayaklandı! Kadro dışı kararı tebligatlarını yırtan futbolcular takımın genel müdürü ve sportif direktörü olan Abdülkadir Bakırdöven’in odasını basarak; ‘Bu takımın sahipleri futbolculardır, kimseye yedirmeyiz. Siz kimseyi kadro dışı bırakamazsınız.” diyerek kadro dışı tebligatlarını yırttı.
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