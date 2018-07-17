Galatasaray'ın İsviçre kampı
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    Galatasaray'ın İsviçre kampı

    Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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    17 Temmuz 2018, Salı
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