Galatasaray'ın Avusturya kampından son gelişmeler
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Galatasaray, çalışmalarının ikinci etabını Avusturya'nın Seefeld kasabasında sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
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