Galatasaray'dan çifte bomba! Biri ocakta diğeri sezon sonu
A Spor yorumcusu Emre Bol, Son Sayfa programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Galatasaray, Sivasspor'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre Kılınç ile anlaştı. Kayserispor'un Gana'lı yıldızı Mensah ise ocak ayında Galatasaray forması giyecek" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'a Andone'nin yerine dünya yıldızı golcü!
- Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi
- Terim gurbetçi yıldızı istedi! Oyuncu sıcak bakıyor
- Galatasaray'ın yıldızına flaş sözler! ''Falcao'ya bilerek top atmıyor...''
- Resmen açıklandı! İşte Andone'nin yerine gelecek golcü
- Cimbom kupada tam kadro! İşte Tuzlaspor maçı 11'i
- Galatasaray bir isimle daha söz kesti! 7.5 milyon...
- Galatasaray'da transfer ateşi yandı! ''Yakında görüşürüz dostum''
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.