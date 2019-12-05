Galatasaray'da Ocak ayında nasıl bir değişim olur?
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray evinde Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olmasını ardından A Spor yorumcuları Nevzat Dindar ve Ulvi Güveneroğlu değerlendirmelerde bulundu. Peki Galatasaray'da Ocak ayında nasıl bir değişim olur? İşte detaylar...
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