Galatasaray'da kritik dava günü
Galatasaray Kulübü'nde Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına bazı üyeler tarafından yapılan itirazın duruşması yarın yapılacak.
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