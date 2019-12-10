Galatasaray'a Rumen hakem

Galatasaray'ın Devler Ligi'nde çarşamba günü deplasmanda Parıs Saınt Germaın ile oynayacağı maçı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Parc Des Princes Stadı'nda saat 23'te başlayacak karşılaşmada Kovacs'ın yardımcılıklarını, Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Avram olacak.