"Galatasaray isterse Falcao'yu alır"
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Transfer Gelişmesi programında Galatasaray'ın Falcao gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Galatasaray isterse Radamel Falcao'yu alır" ifadelerini kullandı.
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